Comune solvente nei cruciverba: la soluzione è Acetone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Comune solvente' è 'Acetone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACETONE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Acetone più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Acetone.

Perché la soluzione è Acetone? Un comune solvente è una sostanza in grado di sciogliere altri materiali, facilitandone l'uso o la pulizia. L'acetone, ad esempio, è un solvente molto diffuso per rimuovere vernici, smalti e residui di colla grazie alla sua elevata capacità di dissoluzione. Viene spesso impiegato in laboratori, industrie e anche a casa, rendendo più semplice eliminare tracce di sostanze ostinate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un comune solventeComune lombardo: BalsamoSolvente per togliere lo smaltoComune della Lombardia in provincia di SondrioLa scienza del vivere in comune

A Ancona

C Como

E Empoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

E D A I T Mostra soluzione



