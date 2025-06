Comprende 56 Stati legati all Inghilterra nei cruciverba: la soluzione è Commonwealth

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Comprende 56 Stati legati all Inghilterra' è 'Commonwealth'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMMONWEALTH

Perché la soluzione è Commonwealth? Il Commonwealth è un insieme di 56 paesi nel mondo che condividono legami storici e culturali con l'Inghilterra. Si tratta di una comunità volontaria di nazioni, molte delle quali facevano parte dell’ex Impero Britannico, unite per collaborare su temi come sviluppo, diritti umani e cultura. Un esempio di cooperazione internazionale basata su valori condivisi e rispetto reciproco.

Hai davanti la definizione "Comprende 56 Stati legati all Inghilterra" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

