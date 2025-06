Composto organico emolliente e antigelo nei cruciverba: la soluzione è Glicerina

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Composto organico emolliente e antigelo' è 'Glicerina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GLICERINA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Glicerina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Glicerina? La glicerina è un composto organico naturale con proprietà emollienti e antigelo. Spesso utilizzata in cosmetica e prodotti per la cura della pelle, aiuta a mantenere l’idratazione e proteggere dagli effetti del freddo. La sua capacità di abbassare il punto di congelamento la rende ideale anche in applicazioni industriali e farmaceutiche, offrendo conforto e protezione in molte situazioni quotidiane.

Hai davanti la definizione "Composto organico emolliente e antigelo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

L Livorno

I Imola

C Como

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

