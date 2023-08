Composto chimico organico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Composto chimico organico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CARBOIDRATO

Significato/Curiosita : Composto chimico organico

Significato di "sostanza organica" in pedologia e agronomia, vedi sostanza organica del terreno. si definisce composto organico un composto in cui uno o più atomi... (che corrisponde ad un carboidrato al quale è legato un gruppo aminico) e le glicoproteine (che sono costituite da un carboidrato legato ad una proteina)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Composto chimico organico : composto; chimico; organico; Un composto per sigillare; È composto da elettroni protoni e neutroni; Prosimetro composto da Jacopo Sannazaro; Sedimento composto dall erosione delle montagne; composto presente nell arnica e nella potentilla; Il rame del chimico ; Il K del chimico ; Il simbolo chimico dell attinio; Un processo chimico ; Il Re del chimico ; Un composto organico usato come indicatore di pH; organico coerente; Ha in organico speciali agenti; La parte di un liquido organico che rimane fluida dopo la coagulazione; Si usa per conservare materiale organico ;

Cerca altre Definizioni