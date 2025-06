Collabora con il medico nei cruciverba: la soluzione è Infermiere

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Collabora con il medico' è 'Infermiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INFERMIERE

Curiosità e Significato... La parola Infermiere è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Infermiere.

Perché la soluzione è Infermiere? Infermiere è un professionista sanitario che collabora con i medici per prendersi cura dei pazienti. Si occupa di monitorare le condizioni di salute, somministrare cure e assistenza, e supportare il percorso di guarigione. La loro presenza è fondamentale in ospedali, cliniche e ambulatori, contribuendo a garantire un’assistenza completa e umana. Insomma, sono il braccio destro del medico nella cura quotidiana.

Hai davanti la definizione "Collabora con il medico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

