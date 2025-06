Circolano un po in tutto il mondo nei cruciverba: la soluzione è Monete

MONETE

Perché la soluzione è Monete? Le monete sono piccole forme di denaro usate da secoli per scambiare beni e servizi. Circolano in tutto il mondo, rappresentando un mezzo di pagamento universale. Sono simbolo di economia e storia, spesso collezionate come oggetti da valore o ricordo. In ogni cultura, le monete raccontano storie e tradizioni, rendendo il loro ruolo fondamentale nel nostro sistema finanziario e sociale.

M Milano

O Otranto

N Napoli

E Empoli

T Torino

E Empoli

