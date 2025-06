Ciò che si stabilisce come pagamento nei cruciverba: la soluzione è Compenso

COMPENSO

Perché la soluzione è Compenso? Il termine compenso si riferisce alla somma di denaro stabilita come pagamento per un lavoro, un servizio o una prestazione. È ciò che si riceve in cambio dell'impegno svolto, ed è spesso concordato prima di iniziare l'attività. In sintesi, rappresenta il valore economico riconosciuto a chi ha svolto un mestiere o una mansione, riconoscendo il suo sforzo e le sue competenze.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ciò che si stabilisce come pagamento", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

