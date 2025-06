Campionati sportivi per tutte le nazioni nei cruciverba: la soluzione è Mondiali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Campionati sportivi per tutte le nazioni' è 'Mondiali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONDIALI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Mondiali, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mondiali? Campionati sportivi per tutte le nazioni si riferisce a eventi in cui squadre di tutto il mondo si sfidano per conquistare il titolo più prestigioso. La parola Mondiali indica proprio queste competizioni globali, come il calcio o altri sport, che coinvolgono paesi di ogni continente. Sono occasioni uniche di incontro e passione, portando il mondo a condividere emozioni intense sotto un’unica bandiera.

Non riesci a risolvere la definizione "Campionati sportivi per tutte le nazioni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

