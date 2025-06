Bicchiere da spumante nei cruciverba: la soluzione è Calice

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bicchiere da spumante' è 'Calice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALICE

Curiosità e Significato... La parola Calice è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Calice.

Perché la soluzione è Calice? Un bicchiere da spumante è un calice elegante, progettato per esaltare le bollicine e gli aromi dello champagne o di altri vini frizzanti. La sua forma allungata aiuta a conservare la freschezza e a valorizzare la degustazione. In breve, rappresenta lo strumento ideale per apprezzare al meglio un brindisi speciale, confermando il suo nome: **calice**.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si battezzano con lo spumanteComporta la rottura d una bottiglia di spumanteUn bicchiere col gamboUn tipo di bicchiereTipologia di spumante

Se ti sei imbattuto nella definizione "Bicchiere da spumante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

