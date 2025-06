Tipologia di spumante nei cruciverba: la soluzione è Brut

Home / Soluzioni Cruciverba / Tipologia di spumante

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tipologia di spumante' è 'Brut'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRUT

Curiosità e Significato di "Brut"

Hai risolto il cruciverba con Brut? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Brut.

Perché la soluzione è Brut? Il termine brut si riferisce a una tipologia di spumante che ha un livello di dolcezza molto basso, rendendolo secco. Questo significa che durante il processo di vinificazione è stata ridotta al minimo l'aggiunta di zucchero, permettendo di esaltare i sapori freschi e fruttati delle uve. I vini brut sono particolarmente apprezzati per la loro versatilità e sono perfetti sia come aperitivo che per accompagnare piatti salati.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Denomina champagne e spumante molto secchiSpumante molto seccoUno champagne seccoSi battezzano con lo spumanteComporta la rottura d una bottiglia di spumanteTipologia di finestra isolante: a doppi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Brut

Non riesci a risolvere la definizione "Tipologia di spumante"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

R Roma

U Udine

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B O T E R T O S S O O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OTTOBRE ROSSO" OTTOBRE ROSSO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.