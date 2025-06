Attorcigliato più volte nei cruciverba: la soluzione è Ritorto

Home / Soluzioni Cruciverba / Attorcigliato più volte

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Attorcigliato più volte' è 'Ritorto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RITORTO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Ritorto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ritorto.

Perché la soluzione è Ritorto? Ritorto indica qualcosa che è stato attorcigliato più volte, creando una forma a spirale o a gomitolo. È spesso usato per descrivere fili, cordami o anche alimenti come la pasta. L’immagine di qualcosa che si avvolge su se stesso aiuta a capire il concetto di questa parola, che richiama l’idea di un movimento circolare e ripetuto nel tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ripetute più volte risaputeRipetuti più volteL Angelino che è stato più volte ministroRipetere più volteGiovanni : fu più volte Primo Ministro fra 800 e 900

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Attorcigliato più volte" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

I E F T L A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FALETTI" FALETTI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.