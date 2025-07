Ripetere più volte nei cruciverba: la soluzione è Iterare

ITERARE

Altre soluzioni: REITERARE

Curiosità e Significato di Iterare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Iterare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Iterare.

Perché la soluzione è Iterare? Iterare significa ripetere un processo più volte, spesso per perfezionarlo o ottenere un risultato migliore. È un termine molto usato in ambito tecnico, scientifico e anche quotidiano, quando si ripropone un'azione per migliorare o consolidare qualcosa. La ripetizione continua permette di affinare metodi, idee o soluzioni, rendendo il risultato finale più efficace e soddisfacente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ripetute più volte risaputeRipetuti più volteL Angelino che è stato più volte ministroGiovanni : fu più volte Primo Ministro fra 800 e 900Agostino più volte Ministro delle tesoro nell 800

Come si scrive la soluzione Iterare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ripetere più volte", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E R T I P À A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASPERITÀ" ASPERITÀ

