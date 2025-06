Asceta che sfida il dolore dei chiodi nei cruciverba: la soluzione è Fachiro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Asceta che sfida il dolore dei chiodi' è 'Fachiro'.

FACHIRO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Fachiro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fachiro? Il termine fachiro indica un asceta indiano noto per la sua capacità di affrontare il dolore e le prove fisiche estreme, come sfidare i chiodi o altri strumenti acuminati. Questa figura rappresenta disciplina, fede e ricerca spirituale, dimostrando un'incredibile forza interiore. La parola evoca l'immagine di chi sfida i limiti del corpo e della mente, in cerca di elevazione spirituale e autocontrollo.

Hai davanti la definizione "Asceta che sfida il dolore dei chiodi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

C Como

H Hotel

I Imola

R Roma

O Otranto

