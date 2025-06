La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Artigiano che ripara le scarpe' è 'Calzolaio' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALZOLAIO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Calzolaio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Calzolaio? Il calzolaio è l'artigiano specializzato nel riparare e sistemare scarpe e calzature di ogni tipo. Con abilità e passione, si prende cura dei nostri prodotti, prolungandone la vita e mantenendo il comfort. Una figura tradizionale fondamentale, che unisce manualità e attenzione ai dettagli, garantendo calzature sempre al top. È il professionista a cui affidarsi quando le scarpe hanno bisogno di una messa a nuovo.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Artigiano che ripara le scarpe", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

L Livorno

Z Zara

O Otranto

L Livorno

A Ancona

I Imola

O Otranto

