Artigiano che fabbrica o ripara articoli in cuoio per cavalli nei cruciverba: la soluzione è Sellaio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Artigiano che fabbrica o ripara articoli in cuoio per cavalli' è 'Sellaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SELLAIO

Perché la soluzione è Sellaio? Un sellaio è un artigiano specializzato nella creazione e riparazione di selle e altri accessori in cuoio per cavalli. Il suo lavoro richiede precisione e abilità manuale, combinando tradizione e attenzione ai dettagli. Questa figura è fondamentale nel mondo dell'equitazione, garantendo comfort e sicurezza sia per il cavallo che per il cavaliere. In breve, il sellaio è il maestro del cuoio equino.

Hai davanti la definizione "Artigiano che fabbrica o ripara articoli in cuoio per cavalli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

