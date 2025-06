Antica costruzione delle religioni pagane nei cruciverba: la soluzione è Tempio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Antica costruzione delle religioni pagane' è 'Tempio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEMPIO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Tempio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Tempio.

Perché la soluzione è Tempio? Il termine tempio indica un edificio antico dedicato al culto delle divinità nelle religioni pagane. Spesso simbolo di sacralità e rispetto, era il luogo dove si svolgevano riti, offerte e cerimonie spirituali. Questi spazi rappresentavano il cuore delle pratiche religiose e culturali delle antiche civiltà, conservando un significato profondo legato alla fede e alla storia dell’umanità.

