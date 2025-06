Animale coi fanoni nei cruciverba: la soluzione è Balena

BALENA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Balena? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Balena.

Perché la soluzione è Balena? Animale coi fanoni si riferisce a un grande mammifero marino noto per il suo corpo imponente e la bocca ricca di fanoni, strutture che utilizza per filtrare il cibo dall'acqua. La balena, infatti, si nutre di piccoli organismi marini inghiottendoli in grandi quantità. È un simbolo di maestosità e mistero degli oceani, rappresentando l'importanza della tutela degli habitat marini.

