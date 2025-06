Adornano tante piazze romane nei cruciverba: la soluzione è Obelischi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Adornano tante piazze romane' è 'Obelischi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OBELISCHI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Obelischi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Obelischi? Gli obelischi sono grandi pilastri di pietra, originari dell'antico Egitto, spesso decorati con geroglifici. In Italia, specialmente a Roma, sono presenti in molte piazze come simboli storici e artistici, spesso portati come trofei da civiltà antiche o eretti per commemorare eventi importanti. Questi monumenti affascinanti arricchiscono il patrimonio culturale della città, rendendola unica nel suo genere.

O Otranto

B Bologna

E Empoli

L Livorno

I Imola

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

I T T V O A C Mostra soluzione



