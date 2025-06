Vigoroso, energico nei cruciverba: la soluzione è Possente

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vigoroso, energico' è 'Possente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POSSENTE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Possente più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Possente.

Perché la soluzione è Possente? POSSENTE descrive qualcosa o qualcuno che trasmette energia, forza e vitalità, come un individuo vigoroso e energico. È un termine che evoca potenza e determinazione, spesso usato per evidenziare caratteri robusti o situazioni cariche di entusiasmo. In sintesi, rappresenta la presenza di una carica dinamica che si fa notare e contagiosa. Chi è possente, insomma, non passa inosservato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Gagliardo vigorosoL ha fermo l energicoAttivo energicoUn energico detersivoPoco energico

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Vigoroso, energico"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

S Savona

S Savona

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

I O E C T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORTEI" CORTEI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.