TEMPERINO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Temperino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Temperino.

Perché la soluzione è Temperino? Il temperino è uno strumento utile per affilare la punta delle matite, rendendole più precise e facili da usare. Piccolo e pratico, si inserisce nella parte superiore della matita e con un semplice movimento permette di ottenere una punta perfetta, pronta a tracciare linee nitide e dettagliate. È un alleato indispensabile per studenti e artisti che desiderano sempre il massimo dalla loro matita.

La definizione "Utilizzato per fare la punta alla matita" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

M Milano

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

