SCALATORE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Scalatore? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Scalatore.

Perché la soluzione è Scalatore? Uno scalatore è un ciclista esperto nelle salite impegnative, capace di affrontare le pendenze più dure con agilità e resistenza. Come Gino Bartali, esempio di grande talento in salita, lo scalatore si distingue per la capacità di superare gli ostacoli delle montagne, spesso decidendo le gare più importanti. È il protagonista delle salite epiche del ciclismo.

Hai davanti la definizione "Uno specialista del ciclismo come Gino Bartali" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

