La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccola vendetta, sgarbo in risposta a qualcosa' è 'Ripicca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIPICCA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Ripicca più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ripicca.

Perché la soluzione è Ripicca? Ripicca indica un piccolo gesto di rivalsa o vendetta, spesso compiuto per dispetto o per ristabilire un equilibrio dopo un torto subito. È un modo sottile e talvolta giocoso di restituire il favore, senza esagerare. In sostanza, si tratta di una provocazione o un'azione di rivincita che mira a ristabilire l’orgoglio ferito, mantenendo comunque un tono leggero e non troppo serio.

Hai davanti la definizione "Piccola vendetta, sgarbo in risposta a qualcosa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

P Padova

I Imola

C Como

C Como

A Ancona

