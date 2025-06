Una località sul Tamigi nei cruciverba: la soluzione è Eton

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una località sul Tamigi' è 'Eton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ETON

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Eton? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Eton.

Perché la soluzione è Eton? Eton è una celebre cittadina del Regno Unito, famosa soprattutto per la sua rinomata scuola secondaria, l’Eton College, una delle più prestigiose al mondo. Situata sulle rive del Tamigi, questa località rappresenta un simbolo di eccellenza educativa e tradizione britannica. Con il suo fascino storico e culturale, Eton è un punto di riferimento per chi desidera scoprire un angolo di autentica aristocrazia inglese.

Hai davanti la definizione "Una località sul Tamigi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

