Una lingua che predomina in Sudamerica nei cruciverba: la soluzione è Spagnolo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una lingua che predomina in Sudamerica' è 'Spagnolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPAGNOLO

Curiosità e Significato... La parola Spagnolo è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spagnolo.

Perché la soluzione è Spagnolo? Lo spagnolo è la lingua più diffusa in Sudamerica, parlata da milioni di persone in diversi paesi come Argentina, Cile e Perù. È una lingua romanza, derivata dal latino, e rappresenta un importante elemento di identità culturale e comunicativa nella regione. La sua diffusione deriva dalla colonizzazione spagnola, rendendola una delle lingue più parlate al mondo.

Hai davanti la definizione "Una lingua che predomina in Sudamerica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

A Ancona

G Genova

N Napoli

O Otranto

L Livorno

O Otranto

