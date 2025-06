Una civiltà precolombiana nei cruciverba: la soluzione è Olmechi

OLMECHI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Olmechi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Olmechi.

Perché la soluzione è Olmechi? Gli Olmechi sono una civiltà precolombiana che fiorì nel Messico antico, tra il 1500 e il 400 a.C. circa. Sono noti per aver creato le prime grandi opere artistiche e architettoniche della regione, influenzando culture successive come i Maya e gli Aztechi. La loro misteriosa origine e le straordinarie sculture in pietra rendono gli Olmechi un capitolo affascinante della storia antica americana.

