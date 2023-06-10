Li hanno alcuni vasi

SOLUZIONE: MANICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li hanno alcuni vasi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li hanno alcuni vasi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Manici? I manici sono le parti che si trovano sui contenitori, come i vasi, per facilitarne la presa e il trasporto. Sono elementi utili che permettono di afferrare con maggiore sicurezza gli oggetti, rendendo più comodo l'uso quotidiano. La presenza di manici su vari recipienti è comune e funzionale, contribuendo a rendere più pratico il maneggio.

Quando la definizione "Li hanno alcuni vasi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li hanno alcuni vasi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Manici:

M Milano A Ancona N Napoli I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li hanno alcuni vasi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

