Un piatto di riso pesce e pollo nei cruciverba: la soluzione è Paella

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un piatto di riso pesce e pollo' è 'Paella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAELLA

Curiosità e Significato... La soluzione Paella di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Paella per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Paella? La paella è un piatto tradizionale della Spagna, famoso per il suo sapore ricco e la preparazione colorata. Solitamente a base di riso, include ingredienti come pesce, pollo e verdure, ed è cucinata in una grande padella chiamata appunto paella. Un vero simbolo della cucina valenciana, rappresenta convivialità e gusti autentici. È un piatto che conquista i palati di tutto il mondo.

Piatto di riso pesce polloPiatto di riso pesce e polloUn piatto con riso pesce e polloDiffuso piatto hawaiano di riso e pesce crudo marinatoDiffuso piatto hawaiano di riso e pesce

Stai cercando la risposta alla definizione "Un piatto di riso pesce e pollo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

