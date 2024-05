Significato della soluzione per: Un piatto con riso pesce e pollo

È originario della Comunità Valenzana e successivamente si è diffuso in tutta la Spagna, acquisendo popolarità all'estero, in particolare nel bacino del Mar Mediterraneo e nell'America Latina. Un adattamento della ricetta, noto come paelya o arroz a la valenciana è entrato a far parte della cucina filippina. La paella è un piatto tradizionale della cucina spagnola, a base di riso, zafferano, verdure, carne e/o frutti di mare.

Italiano: Sostantivo: paella ( approfondimento) f sing . (gastronomia) pietanza calda di riso, zafferano, verdure, legumi e pollo, originaria della Spagna sudorientale. Sillabazione: pael | la. Pronuncia: IPA: pa'a . Etimologia / Derivazione: Voce di origine catalana, "paella" (tipo di pan), derivata dal latino "patella". .