Hanno la forma di un ferro di cavallo - Cruciverba

CALAMITE

Hanno la forma di un ferro di cavallo

Questi oggetti assumono la caratteristica forma di un ferro di cavallo o di piccole calamite. La loro struttura curva li rende perfetti per svariate applicazioni, sia pratiche che decorative. Possono essere realizzati in diversi materiali, come metallo o plastica, e vengono spesso utilizzati come supporti o elementi decorativi in casa. La forma a ferro di cavallo offre stabilità e versatilità, adattandosi a molteplici scopi. Le calamite di questa forma sono ideali per appendere oggetti leggeri su superfici magnetiche, come lavagne o frigoriferi. In sintesi, questi oggetti con la caratteristica forma a ferro di cavallo o calamita uniscono funzionalità e estetica in un design unico e riconoscibile.

