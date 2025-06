Un energetico frutto del Nordafrica nei cruciverba: la soluzione è Dattero

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un energetico frutto del Nordafrica' è 'Dattero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DATTERO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Dattero? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Dattero.

Perché la soluzione è Dattero? Il dattero è un frutto dolce e nutriente, originario del Nordafrica e molto apprezzato in tutto il Mediterraneo. Ricco di zuccheri naturali, fibre e antiossidanti, è ideale come snack energetico e salutare. Spesso consumato fresco o secco, rappresenta una preziosa risorsa alimentare per molte culture del deserto, offrendo energia naturale e gusto unico. È davvero un dono della natura, perfetto per sostenere il corpo durante la giornata.

D Domodossola

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

O Otranto

C R R A C O I D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICCARDO" RICCARDO

