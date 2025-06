Un chiosco per espositori nei cruciverba: la soluzione è Stand

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un chiosco per espositori' è 'Stand'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STAND

Perché la soluzione è Stand? Uno stand è uno spazio espositivo temporaneo, spesso allestito in fiere o eventi, dove aziende e espositori presentano prodotti, servizi o novità. È un'area progettata per attirare l'attenzione dei visitatori e favorire contatti e scambi commerciali. In sintesi, uno stand funge da vetrina mobile, creando un punto di incontro tra aziende e pubblico in cerca di innovazione e opportunità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Chiosco da giardinoChiosco del giornalaioAltro nome del chiosco dei giornaliChiosco per la vendita di giornaliCosi è la fiera con espositori provenienti da tutto il mondo

