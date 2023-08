Chiosco per la vendita di giornali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiosco per la vendita di giornali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EDICOLA

Significato/Curiosita : Chiosco per la vendita di giornali

la funzione di ospitare e proteggere l'elemento che vi è collocato edicola – applicazione sviluppata dalla apple inc edicola – chiosco per la vendita... La tomba a edicola è costituita da un basamento sopra il quale è presente una struttura a edicola che ospita la statua del defunto. l'edicola che sormonta...

