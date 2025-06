Tutt altro che spente nei cruciverba: la soluzione è Accese

ACCESE

Curiosità e Significato... La soluzione Accese di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Accese per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Accese? Accese indica qualcosa che è attivato, funzionante o in funzione, come luci accese o dispositivi accesi. È il contrario di spento, e trasmette l’idea di vitalità e energia. Utilizzata spesso per descrivere situazioni o oggetti che sono in piena attività, questa parola sottolinea un stato di vitalità e presenza. In breve, accese è sinonimo di energia e dinamismo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tutt altro che hardTutt altro che superficialiTutt altro che dirittoTutt altro che facetaTutt altro che frequenti

A Ancona

C Como

C Como

E Empoli

S Savona

E Empoli

T L I I I M Mostra soluzione



