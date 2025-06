Tutt altro che rado nei cruciverba: la soluzione è Fitto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tutt altro che rado' è 'Fitto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FITTO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Fitto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fitto? Fitto significa qualcosa di solido, compatto o stabile, spesso usato per descrivere una cosa ben salda o perfettamente inserita. È un termine che richiama stabilità e precisione, ideale per indicare qualcosa che si adatta perfettamente senza lasciare spazio a dubbi. In sintesi, fitto è sinonimo di fermezza e affidabilità, rendendo il suo uso molto versatile in vari contesti quotidiani e tecnici.

Hai trovato la definizione "Tutt altro che rado" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

I Imola

T Torino

T Torino

O Otranto

