Tessuto trasparente leggero e increspato nei cruciverba: la soluzione è Georgette

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tessuto trasparente leggero e increspato' è 'Georgette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GEORGETTE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Georgette? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Georgette.

Perché la soluzione è Georgette? Il georgette è un tessuto leggero, trasparente e leggermente increspato, spesso utilizzato in abbigliamento elegante come abiti da sera o sciarpe. La sua superficie morbida e fluida dona un aspetto raffinato e sofisticato ai capi, rendendolo ideale per creare effetti di movimento e leggerezza. È perfetto per chi desidera un tocco di classe senza rinunciare alla comodità.

Se "Tessuto trasparente leggero e increspato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

E Empoli

O Otranto

R Roma

G Genova

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

E A I O R T Mostra soluzione



