La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tanti respiri affannosi' è 'Rantolii'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RANTOLII

Curiosità e Significato... La parola Rantolii è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rantolii.

Perché la soluzione è Rantolii? Rantoli sono suoni sibilanti o crepitanti che si ascoltano durante la respirazione, spesso associati a problemi polmonari o vie respiratorie congestionate. Si manifestano come respiri affannosi e rumorosi, segno di difficoltà respiratoria. Conoscere questo termine è utile per comprendere meglio i segnali del nostro corpo e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

I Imola

I Imola

