La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Studio degli esemplari del mondo vegetale' è 'Botanica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOTANICA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Botanica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Botanica.

Perché la soluzione è Botanica? La parola botanica si riferisce allo studio scientifico delle piante, analizzandone caratteristiche, classificazioni e funzioni nel nostro mondo. È una disciplina fondamentale per comprendere la biodiversità vegetale, l’ecologia e il ruolo delle piante nella vita quotidiana. In breve, la botanica ci aiuta a conoscere e proteggere le meraviglie verdi che ci circondano e sono essenziali per la vita sulla Terra.

B Bologna

O Otranto

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

A Ancona

