Strisce di stoffa nei cruciverba: la soluzione è Nastri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Strisce di stoffa' è 'Nastri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NASTRI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Nastri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Nastri.

Perché la soluzione è Nastri? NASTRI sono delle strisce di stoffa, spesso usate per decorare, legare o fissare oggetti. Possono essere di vari materiali e colori, trovando impiego in moda, artigianato o arredamento. La loro semplicità e versatilità le rendono elementi preziosi per aggiungere un tocco di personalità a qualsiasi creazione. Sono piccoli dettagli che fanno la differenza in tanti contesti creativi.

Strisce di stoffa riservate ai militari graduatiAvvolto da strisce di stoffaStrisce di cuoioUna stoffa di lana scozzeseUn supereroe a stelle e strisce dei fumetti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Strisce di stoffa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

