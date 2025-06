Straziante... come un dolore nei cruciverba: la soluzione è Atroce

ATROCE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Atroce, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Atroce? Atroce descrive qualcosa di estremamente crudele, spaventoso o insopportabile, che provoca dolore intenso e sofferenza profonda. È usato per indicare situazioni, eventi o emozioni che suscitano un senso di orrore e sconcerto. Quando si parla di una esperienza atroce, si sottolinea la sua natura sconvolgente e difficile da sopportare, lasciando un segno indelebile nell’anima.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un dolore strazianteIl dolore dei bambiniDove si abbattono portano doloreAtroce doloreTolgono la sensibilità al dolore

A Ancona

T Torino

R Roma

O Otranto

C Como

E Empoli

D S E U U D T S S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUD SUD EST" SUD SUD EST

