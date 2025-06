Soldati... per scherzo nei cruciverba: la soluzione è Marmittoni

Home / Soluzioni Cruciverba / Soldati... per scherzo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Soldati... per scherzo' è 'Marmittoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARMITTONI

Curiosità e Significato... La parola Marmittoni è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Marmittoni.

Perché la soluzione è Marmittoni? MARMITTONI deriva da marmitta, che indica il tubo di scarico di un'auto, e si riferisce a piccoli componenti collegati ad esso. La parola gioca sul suono simile a soldati... per scherzo, evocando l'immagine di piccole parti che difendono o sorreggono il sistema di scarico. Un termine tecnico spesso usato nel mondo automobilistico per indicare i pezzi di ricambio o accessori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le matricole fra i soldatiLinea ordinata di soldati affiancatiI soldati al seguito di Goffredo di BuglioneChe ama lo scherzoUn brutto scherzo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Soldati... per scherzo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

R Roma

M Milano

I Imola

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

A I P D I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIPIDA" RIPIDA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.