La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si cerca in caso di pioggia' è 'Riparo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIPARO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Riparo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Riparo? Riparo indica un luogo o un elemento che protegge dalla pioggia o dal maltempo, come un tetto, un portico o una tettoia. È ciò che ci mette al riparo quando il cielo si oscura e le gocce cadono copiose. In sostanza, rappresenta un rifugio temporaneo o stabile per non bagnarsi, offrendo comfort e sicurezza nelle giornate piovose.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si cerca in caso di condizioni meteo avverseSi gonfia in caso d incidenteSi cerca per distrarsiSi cerca di ottenerlo con la rinoplasticaIl caso particolare del quale si sta discutendo

R Roma

I Imola

P Padova

A Ancona

R Roma

O Otranto

U A L R E R Mostra soluzione



