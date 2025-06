Sbruffoni, arrogantelli nei cruciverba: la soluzione è Gradassi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sbruffoni, arrogantelli' è 'Gradassi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRADASSI

Curiosità e Significato... La parola Gradassi è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gradassi.

Perché la soluzione è Gradassi? Gradassi è un termine piccolo e affettuoso usato per indicare persone un po' presuntuose, che si atteggiano a sapienti o superiori agli altri. Deriva da un soprannome popolare ed è spesso usato in modo scherzoso o ironico. In sostanza, descrive qualcuno che si vanta troppo, ma senza troppa serietà. Quindi, si tratta di un termine che rende bene il carattere di chi si prende troppo sul serio.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sbruffoni, arrogantelli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

R Roma

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

