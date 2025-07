Coraggiosi solo a parole nei cruciverba: la soluzione è Gradassi

GRADASSI

Perché la soluzione è Gradassi? Gradassi deriva da gradasso, che indica qualcuno che si vanta o si mostra coraggioso solo a parole, senza concrete azioni. È un termine ironico per chi promette molto ma poi non agisce di conseguenza, dimostrando solo una falsa corazza. Insomma, sono i cosiddetti coraggiosi solo a parole, pronti a parlare ma privi di reali gesti di valore.

Come si scrive la soluzione Gradassi

G Genova

R Roma

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

