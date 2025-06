Roberto CT azzurro nei cruciverba: la soluzione è Mancini

MANCINI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Mancini? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Mancini.

Perché la soluzione è Mancini? Mancini è il cognome di Roberto Mancini, famoso ex calciatore e attuale allenatore della nazionale italiana di calcio, nota come l'azzurro. Il suo nome è spesso associato a successi e alla rinascita del nostro team. In questo contesto, la parola rappresenta la figura di un leader capace di guidare con abilità e passione, diventando simbolo di speranza e orgoglio per gli italiani.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Roberto CT della Nazionale di calcio nel 2006-08I concittadini del CT Roberto ManciniIl Roberto CT della nazionale nel 2021Il Roberto di Io non appartengo piùIl Prandelli ex CT della Nazionale

M Milano

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

N Napoli

I Imola

