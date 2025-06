Il Roberto CT della nazionale nel 2021 nei cruciverba: la soluzione è Mancini

MANCINI

Curiosità e Significato di Mancini

Approfondisci la parola di 7 lettere Mancini: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mancini? MANCINI si riferisce a Roberto Mancini, noto allenatore di calcio italiano. Nel 2021, ha guidato la nazionale italiana alla vittoria degli Europei, un traguardo storico per il calcio del nostro paese. È diventato simbolo di leadership e successo nel mondo sportivo, riconosciuto per le sue capacità tattiche e il carattere forte. La sua figura rimarrà impressa come un punto di svolta per il calcio italiano.

Come si scrive la soluzione Mancini

Hai davanti la definizione "Il Roberto CT della nazionale nel 2021" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

N Napoli

I Imola

