Quota parte di un debito nei cruciverba: la soluzione è Rata

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quota parte di un debito' è 'Rata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RATA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Rata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rata.

Perché la soluzione è Rata? Quota parte di un debito indica una porzione di denaro che si deve pagare in un'unica soluzione o in rate. La parola rata si riferisce appunto a una singola porzione di pagamento periodico, come quella di un mutuo o di un prestito. Conoscere la propria rata permette di gestire meglio le finanze e pianificare i pagamenti nel tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:A Montecitorio fa parte della quota rosaUna quota del debitoUna quota che riduce il debitoSono vicine in quotaUna quota scadente

Se "Quota parte di un debito" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

