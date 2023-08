Una quota del debito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una quota del debito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RATA

Significato/Curiosità : Una quota del debito

Una "quota del debito" o "rata" è un importo periodico che un debitore è tenuto a pagare al creditore come parte di un accordo di rimborso del debito. Questo pagamento regolare è spesso composto da una parte del capitale del debito e dagli interessi accumulati. Le rate sono generalmente stabilite in base a un calendario prestabilito, che può variare da pagamenti mensili a pagamenti annuali, a seconda del tipo di debito e degli accordi concordati. Le rate consentono ai debitori di restituire gradualmente il debito in modo gestibile nel corso del tempo, garantendo al contempo che i creditori ricevano il rimborso del denaro prestato.

Altre risposte alla domanda : Una quota del debito : quota; debito; Non quota to; A Montecitorio fa parte della quota rosa; Differenza di quota ; Una quota scadente; quota di affitto; Vincolato come un debito re; Anagramma di rispetto che rima con debito ; Consegnare a un creditore a garanzia di un debito ; Una frazione di debito ; Comporta un addebito e un successivo accredito;

Cerca altre Definizioni