Preziosa lampada d oro nei cruciverba: la soluzione è Salam

Home / Soluzioni Cruciverba / Preziosa lampada d oro

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Preziosa lampada d oro' è 'Salam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALAM

Curiosità e Significato... La parola Salam è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Salam.

Perché la soluzione è Salam? Salam è un saluto tradizionale usato in molti paesi di lingua araba, africani e asiatici, simbolo di pace e rispetto reciproco. Deriva dalla radice araba che significa pace e viene spesso usato come modo amichevole e rispettoso di salutare qualcuno. In breve, rappresenta un gesto di cortesia e desiderio di armonia tra le persone.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Pietra preziosa giallaPietra preziosa striataRoditore delle Ande dalla preziosa pellicciaI sassolini d oroIl regista del film Il silenzio è d oro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Preziosa lampada d oro" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

M Milano

S L A O E M N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANSELMO" ANSELMO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.