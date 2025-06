Portate via al proprietario nei cruciverba: la soluzione è Rubate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Portate via al proprietario' è 'Rubate'.

RUBATE

Curiosità e Significato... La soluzione Rubate di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Rubate per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Rubate? Rubate significa prendere qualcosa illegalmente, senza il permesso del proprietario. È un termine forte che indica un furto, un'azione disonesta e punibile dalla legge. Quando si dice portate via al proprietario, si fa riferimento a un atto di furto, quindi rubate è il verbo più adatto per descrivere questa azione. In sostanza, rappresenta un gesto di sottrazione illecita.

Ritornati al proprietario
Sottratte al proprietario
Riportare al proprietario
Le portate in testa al menù di un ristorante
Restituire al proprietario

Se ti sei imbattuto nella definizione "Portate via al proprietario", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

U Udine

B Bologna

A Ancona

T Torino

E Empoli

Scopri definizioni su "ASTANTI" ASTANTI

