Riportare al proprietario nei cruciverba: la soluzione è Restituire
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Riportare al proprietario' è 'Restituire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
RESTITUIRE
Curiosità e Significato di Restituire
Non fermarti alla soluzione! Conosci Restituire più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Restituire.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ritornati al proprietarioSottratte al proprietarioRestituire al proprietarioTolto al legittimo proprietarioRestituiti al proprietario
Come si scrive la soluzione Restituire
Non riesci a risolvere la definizione "Riportare al proprietario"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 10 lettere della soluzione Restituire:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
F A R A I F
Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.