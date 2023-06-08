Riportare al proprietario nei cruciverba: la soluzione è Restituire

Sara Verdi | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Riportare al proprietario' è 'Restituire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RESTITUIRE

Curiosità e Significato di Restituire

Non fermarti alla soluzione! Conosci Restituire più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Restituire.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ritornati al proprietarioSottratte al proprietarioRestituire al proprietarioTolto al legittimo proprietarioRestituiti al proprietario

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Riportare al proprietario - Restituire

Come si scrive la soluzione Restituire

Non riesci a risolvere la definizione "Riportare al proprietario"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 10 lettere della soluzione Restituire:
R Roma
E Empoli
S Savona
T Torino
I Imola
T Torino
U Udine
I Imola
R Roma
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F A R A I F

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.